Украинцам рассказали, что такое контузия и как оказать первую помощь потерпевшему.

Об этом написала пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины в своем Фейсбук.

"Все мы сейчас в опасности. Любой может оказаться в ситуации, когда нет доступа к укрытию, и пострадать от атаки врага. Самая распространенная травма на войне – это контузия от взрывной волны, и каждый должен знать, как ее обнаружить и что делать. Главное – запомните: даже если у человека нет внешних повреждений, это не значит, что он не травмирован", - пишут в МОЗ.

Врачи также уточняют, что при контузии к "обычному" сотрясению мозга может добавиться поражение слухового и вестибулярного аппарата, а также приводят список характерных симптомов в случае контузии от действия взрывной волны:

дезориентированность;

потеря сознания на короткий срок: от нескольких секунд до 30 минут;

тошнота и рвота;

сильная головная боль;

проблемы со слухом и/или зрением;

ухудшение памяти или амнезия;

изменение психоэмоционального состояния.

Медики советуют срочно обращаться за помощью при наличии хотя бы нескольких из приведенных симптомов.

"Сотрясение мозга от взрывной волны не смертельно. Обычно при своевременном лечении и следовании рекомендациям врача человек восстанавливается довольно быстро. Но если симптомы игнорировать, человек может длительное время ощущать слабость, головную боль, резкие перепады настроения. К этому прилагаются проблемы со слухом, координацией, нарушениями памяти, снижением концентрации и т.д.", - добавляют в МОЗ.

Специалисты также приводят список действий по оказанию первой помощи пострадавшему в ожидании медицинской помощи:

Если пострадавший упал в обморок – необходимо обеспечить проходимость дыхательных путей методом выведения нижней челюсти. Но старайтесь ограничить движения в шейном отделе позвоночника. У человека тоже может быть рвота. Крайне необходимо обеспечить свободное дыхание, поскольку есть риск аспирации рвотными массами.

Попробуйте очистить полость рта от посторонних предметов, которые могли попасть туда во время взрыва и мешать проходимости дыхательных путей.

Освободите грудь и шею от одежды, если она сжимает и мешает пострадавшему свободно дышать.

Если пострадавший не дышит, начните базовые реанимационные мероприятия до приезда медиков: нажатие на грудную клетку и, по возможности, искусственную вентиляцию в соотношении 30:2.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и берегите себя!" - напоминают в МОЗ в завершении публикации.

Напомним, ранее в МОЗ объяснили украинцам, куда жаловаться в случае отказа медиков сделать прививку.