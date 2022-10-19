Неуютный Монпарнас. В Париже управляющий ресторана выгнал украинок со словами "Да здравствует Путин!"
Управляющий парижского ресторана Le Cosy Montparnasse ("Уютный Монпарнас") выгнал двух посетительниц из Украины со словами "Viva Putin" ("Да здравствует Путин").
Видео инцидента первым опубликовал в Твиттере вице-президент Союза украинцев Франции Владимир Когутяк, после чего ролик перепостили другие пользователи и журналисты.
Судя по поведению мужчины он видел, что его снимают, и несколько раз повторил "Да здравствует Путин", а также сказал, что он француз.
В комментариях у Когутяка пользователи предсказуемо призывают бойкотировать заведение, атаковать страницу управляющего в соцсетях, оскорбляют управляющего и отмечают, что мужчина не настоящий француз, так как у него неправильный выговор.
Ранее "Страна" рассказывала, как в британском городе Фарэм на улицу выставили многодетную семью беженцев из Киева. Деньги на жилье для них стали собирать путем краудфандинга.
Также мы писали, что с начала июля Польша прекратила выплату помощи беженцам из Украины. Речь идет о ежедневном пособии в 40 злотых (около 276 гривен), которые выделялись на питание и проживание. Однако для лиц с инвалидностью, беременных и многодетных льготы решили расширить.