Управляющий парижского ресторана Le Cosy Montparnasse ("Уютный Монпарнас") выгнал двух посетительниц из Украины со словами "Viva Putin" ("Да здравствует Путин").

Видео инцидента первым опубликовал в Твиттере вице-президент Союза украинцев Франции Владимир Когутяк, после чего ролик перепостили другие пользователи и журналисты.

Судя по поведению мужчины он видел, что его снимают, и несколько раз повторил "Да здравствует Путин", а также сказал, что он француз.

В комментариях у Когутяка пользователи предсказуемо призывают бойкотировать заведение, атаковать страницу управляющего в соцсетях, оскорбляют управляющего и отмечают, что мужчина не настоящий француз, так как у него неправильный выговор.

Ранее "Страна" рассказывала, как в британском городе Фарэм на улицу выставили многодетную семью беженцев из Киева. Деньги на жилье для них стали собирать путем краудфандинга.

Также мы писали, что с начала июля Польша прекратила выплату помощи беженцам из Украины. Речь идет о ежедневном пособии в 40 злотых (около 276 гривен), которые выделялись на питание и проживание. Однако для лиц с инвалидностью, беременных и многодетных льготы решили расширить.