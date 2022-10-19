Выезда людей из Запорожья на неконтролируемые территории сейчас нет из-за решения ВСУ.

Об этом в эфире "Днипро.ТВ" сообщил начальник управления внутренней политики Запорожской ОВА Владимир Марчук.

"На сегодняшний день трасса пуста. Движение приостановлено из-за позиции россиян. В начале октября был "указ" псевдовласти о том, что они прекращают выпускать людей. Несколько десятков в день могут выехать только. С нашей стороны пропуска людей на оккупированную территорию нет, потому что работать только на выезд людей, во-первых, неправильно, во-вторых, есть четкая позиция ВСУ. Если военные решили, что ситуация с безопасностью не позволяет, значит, это решение является правильным", - сказал он.

Относительно ситуации с обстрелами чиновник добавил, что в последнее время захватчики бьют по объектам критической инфраструктуры. Постоянно под вражескими обстрелами находятся Гуляйполе и Орехов.

"Последнюю неделю враг начал применять на запорожском направлении "мопеды" (дроны-камикадзе - Ред.). Не очень активно, но уже применяет", - добавил Марчук.

Как писала "Страна", с начала сентября начал действовать новый порядок выезда из Запорожья на территории, которые контролирует РФ.

А в конце сентября после обстрела Запорожья, в результате которого погибли более двух десятков человек, выезд на неподконтрольные территории был временно ограничен.