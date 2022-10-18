В Запорожье продолжаются работы в многоэтажных и частных домах в центре города, пострадавших в результате обстрелов 6 октября. Тогда, напомним, погибли 20 человек.

Об этом сообщает секретарь горсовета Анатолий Куртев и публикует соответствующие фото.

Коммунальщики и спасатели продолжают убирать строительный мусор, демонтируют аварийные элементы и крыши, ведут кровельные работы, укрепляют перекрытия.

Отметим, что город находится под регулярными обстрелами. Сегодня дрон-камикадзе попал по объекту инфраструктуры, а ракета - в складское помещение.

А вчера в результате ночного ракетного удара были повреждены пять многоэтажек.

Война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 236-го дня войны. РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. На Киев были нацелены дроны-камикадзе, удар пришелся на центр города, в том числе, по жилому дому на улице Жилянской, там погибли люди. Минск сделал новые заявления о вероятном конфликте с Украиной. В минобороны Беларуси заявили, что "оставляют за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.