В результате ночного ракетного удара по Запорожью повреждения получили пять многоэтажек.

Об этом сообщил секретарь Запорожской ОВА Анатолий Куртев в своем Телеграм.

По его словам эта информация была получена по итогам сегодняшних обращений в Контакт-центр "15-80".

Он также уточнил, что в домах вылетели рамы и стекла, а сотрудники коммунальных служб уже трудятся на местах.

"Спасибо нашим коммунальщикам за слаженную работу. Итого победим и все отстроим", - написал Куртев.

Напомним, Запорожье подвергается ежедневным ударам российской армии. Ранее мы писали, что вчера, 16 сентября, войска РФ ракетными ударами уничтожили две школы в Запорожской области.

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Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

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