Российские войска нанесли удар по территории детской спецшколы в Запорожской области
Утром в четверг, 20 октября, российские войска нанесли ракетный удар по территории детской спецшколы в Камышевахе Запорожской области.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале.
Информация о жертвах и разрушениях уточняется.
Напомним, на днях также войска РФ ракетными ударами уничтожили две школы в Запорожской области.
Кроме того, сообщалось, что войска РФ обстреляли школу в Николаевке, где находится укрытие для жителей.
Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.