Ночью войска РФ атаковали Николаев дронами-камикадзе Shahed-136. Четыре беспилотника попали по одному из учебных заведений города.

Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Еще один беспилотник упал на закрытую частную территорию. В результате атаки возникли два пожара на открытых территориях, которые были оперативно ликвидированы.

Обошлось без жертв и пострадавших. Информация о повреждениях уточняется.

Также ночью россияне наносили удары из миномета в направлении Очаковского порта, его акватории и по рекомендованным морским путям.

По информации воздушного командования "Юг", за ночь украинские силы сбили 14 беспилотников, которые атаковали Николаевскую область.

Напомним, накануне мэр Николаева попросил жителей подготовить запасы еды и воды на неделю.

Также сообщалось, что в Николаеве в результате обстрела были разрушены жилой дом и цветочный рынок. Погиб мирный житель.

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