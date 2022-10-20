Ночью Николаев атаковали дроны-камикадзе. Четыре беспилотника попали по одному из учебных заведений
Ночью войска РФ атаковали Николаев дронами-камикадзе Shahed-136. Четыре беспилотника попали по одному из учебных заведений города.
Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Еще один беспилотник упал на закрытую частную территорию. В результате атаки возникли два пожара на открытых территориях, которые были оперативно ликвидированы.
Обошлось без жертв и пострадавших. Информация о повреждениях уточняется.
Также ночью россияне наносили удары из миномета в направлении Очаковского порта, его акватории и по рекомендованным морским путям.
По информации воздушного командования "Юг", за ночь украинские силы сбили 14 беспилотников, которые атаковали Николаевскую область.
Напомним, накануне мэр Николаева попросил жителей подготовить запасы еды и воды на неделю.
Также сообщалось, что в Николаеве в результате обстрела были разрушены жилой дом и цветочный рынок. Погиб мирный житель.
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