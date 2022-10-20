По Николаеву сегодня, 20 октября, россияне нанесли удар ракетами С-300. Из-за "прилетов" не было разрушений и жертв.

Об этом написал губернатор Виталий Ким в своем телеграм-канале.

Местные паблики также публикуют видео, как над городом после прилета поднимался дым.

Напомним, ночью войска РФ атаковали Николаев дронами-камикадзе Shahed-136. Четыре беспилотника попали по одному из учебных заведений города.

Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.