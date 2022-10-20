Глава Минцифры Михаил Федоров обещает, что ВПЛ скоро смогут изменять место жительства в несколько кликов и отменять свой статус в "Дие".

По его словам, начинается бета-тестирование новых услуг.

"После полномасштабного вторжения 1,4 миллиона человек подали заявление о получении справки ВПЛ и оформили регулярные выплаты от государства в "Дие". Теперь мы хотим, чтобы люди без очередей и сбора бумажек по госорганам могли изменить адрес проживания или отменить статус ВПЛ в приложении", – написал он.

Ранее мы также писали, что Минсоцполитики вместе с Минцифрой провели техническое обновление услуги для внутренне перемещенных лиц в "Дие". Теперь справки для новых пользователей доступны в приложении.

Кроме того, сообщалось, что в Кабмине прогнозируют новую волну внутренних переселенцев накануне отопительного сезона.

Тем временем война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.