Владельцам жилья в два раза увеличат выплаты по программе Убежище . Фото: sluga-narodu.com

С 1 октября Кабмин увеличит компенсации по программе "Убежище" в два раза.

Об этом сообщает сайт Минреинтеграции.

Речь идет о выплате компенсации людям, предоставившим временное жилье внутренним переселенцам.

Предполагается, что с 1 октября владельцы жилья, разместившие у себя ВПЛ, будут получать 900 гривен компенсации на услуги ЖКХ вместо 450 гривен за каждого беженца в месяц.

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