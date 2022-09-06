С 1 октября Кабмин увеличит компенсации по программе "Убежище" в два раза.

Об этом сообщает сайт Минреинтеграции.

Речь идет о выплате компенсации людям, предоставившим временное жилье внутренним переселенцам.

Предполагается, что с 1 октября владельцы жилья, разместившие у себя ВПЛ, будут получать 900 гривен компенсации на услуги ЖКХ вместо 450 гривен за каждого беженца в месяц.

Ранее мы рассказывали, что в Украине уже почти 7 миллионов внутренних переселенцев.

Война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.

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