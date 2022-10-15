Минсоцполитики вместе с Минцифрой провели техническое обновление услуги для внутренне перемещенных лиц (ВПО) в "Дие". Теперь справки для новых пользователей доступны в приложении.

Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики Украины.

Украинцы, которые хотят оформить справку внутренне перемещенного лица, могут сделать это в "Дие". В Минсоцполитики добавили, что услуга работает стабильнее, заявки обрабатываются быстрее.

Пользователи, получившие справку ранее, также могут и дальше пользоваться ею в "Дие".

Также в ведомстве напомнили, что такую услугу можно также получить в автономных управлениях соцзащиты населения или ЦНАПах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабмине прогнозируют новую волну внутренних переселенцев накануне отопительного сезона.

Также писали, что в Украине хотят упростить оформление и выдачу документов переселенцам.

Кроме того, сообщали, почему украинцы не могут оформить заявки на выплаты за разрушенное жилье и рассказывали, когда ждать компенсаций.

Война в Украине продолжается уже 234-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 15 октября в обновляемом онлайне.