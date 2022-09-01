В приложении "Дия" появился документ для иностранцев – вид на постоянное и временное проживание.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

По данным министра, в Украине проживают более 200 тысяч иностранцев с видами на жительство. Теперь иностранные граждане смогут создавать "Дию. Подпись" и пользоваться другими сервисами.

"Не забудьте рассказать своим иностранным друзьям в Украине, что им больше не нужно носить пластиковую справку для подтверждения личности. Все данные – "в Дие", - добавил Федоров.

Ранее мы писали, что украинцы смогут пользоваться документами из "Дии" в 58 странах.

Также мы сообщали, что летом запустили проект "еРабота", через который можно подать заявку на получение гранта на новый бизнес. С помощью этого проекта через "Дию" можно оставить заявку на получение денег для развития нового дела. При этом средства не нужно будет возвращать.

Кроме того, "Страна" объясняла, как пользоваться сервисом "Дия" тем украинцам, у кого нет интернета.