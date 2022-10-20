Пиротехники Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) вытащили из водоема под Киевом боевую часть вражеской ракеты.

Об этом сообщается в Telegram-канале ГСЧС.

"17 октября от жителей Обуховского района Киевской области было получено обращение об обследовании местной акватории. Группа подводного разминирования и специальных водолазных работ Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины провела проверку акватории и изъяла боевую часть сбитой вражеской ракеты", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным ГСЧС, Украина сейчас является самой заминированной страной в мире.

По оценкам ведомства, на разминирование территорий потребуется не менее пяти лет, а в акваториях морей работы могут затянуться на десятилетие.

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