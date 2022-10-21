С начала октября города Украины находятся под массированными ударами иранских беспилотников Shahed. Их запускают россияне под маркой "Герань". Формально отрицая, что эти дроны имеют отношение к Ирану (хотя даже слово "Герань" напоминает "Тегеран").

Тем не менее для Украины и Запада этот факт очевиден, и те же США официально заявляют, что Тегеран поставляет России ударные дроны. А Евросоюз ввел санкции против иранского производителя этих беспилотников.

Тревога союзников Украины понятна - новые дроны наносят серьезные удары по украинским городам, разрушая критическую инфраструктуру накануне зимы. Первоначально иранские дроны в Украине прозвали "мопедами" из-за характерного шума двигателя. Но вскоре поняли, что относиться к этому оружию нужно серьезно.

Западные СМИ, да и военные блогеры, уже активно анализируют, как "шахиды" действуют и как с ними можно бороться.

"Камикадзе-дроны не чудо-оружие"

Еще месяц назад, 17 сентября, издание The Wall Street Journal анализировало данные о первом появлении иранских беспилотников в Украине. Как раз тогда в Харьковской области сбили первый из них.

Майкл Найтс, военный специалист аналитического центра Вашингтонского института ближневосточной политики, предсказал, что украинские войска смогут быстро противостоять угрозе, которую представляют иранские беспилотники-камикадзе.

"Иранские беспилотники выглядят шикарно в Йемене, Сирии и Газе, но их все чаще блокируют", — сказал он.

Украина, по его словам, представляет собой "серьезную среду противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, с которой Иран раньше не сталкивался". Эти дроны, добавил Найтс, "сначала имеют эффект, а затем шоковый эффект проходит".

Как показали последующие события - для воинских подразделений эти дроны угрозой действительно не стали. Чего нельзя сказать об инфраструктурных объектах.

Британский телеканал Sky News также озвучил мнение, что дроны предназначены не для собственно поражения противника, а для "наведения ужаса".

"Ракеты-жуки Гитлера также пугали людей на земле, когда они слышали их жужжание над головой и пытались понять, во что они собираются попасть", - указывается в публикации.

Нидерландское издание NRC, в свою очередь, подготовило материал под заголовком: "Чрезвычайно дешевые иранские камикадзедроны не чудо-оружие".

Газета пишет, что Shahed 136 иногда называют барражирующим боеприпасом, термином для беспилотных летательных аппаратов, которые могут некоторое время летать в поисках цели для атаки. Но этот термин на самом деле неверен: у беспилотника нет собственной камеры, и с помощью спутниковой навигации он падает в заранее запрограммированную точку. "Одним словом, это не чудо-оружие", - делают вывод журналисты.

"Главным преимуществом для России является то, что он чрезвычайно дешев: около 20 000 евро, что составляет небольшую часть от стоимости большинства зенитных ракет, которыми они стреляли с неба. Из-за такой низкой цены их также можно использовать в больших количествах. По данным украинской разведки, Россия заказала их 2400 штук", - сообщает NRC.

Издание предполагает, что против западного оружия - гаубиц и РСЗО "Хаймарс" - эти дроны бессильны.

"Военные цели, которые яростно преследует Россия, такие как более 100 поставленных США гаубиц M777 и особенно ракетные установки HIMARS, которые дали Украине преимущество, очень мобильны", - делают вывод аналитики. Кроме того, военные объекты часто защищены системами противовоздушной обороны.

Правда, отметим, что дроны-камикадзе используются в основном по объектам инфраструктуры, которые сложно массово прикрыть системами защиты. И действительно не известно о том, чтобы они поражали гаубицы или РСЗО.

При этом голландские эксперты считают, что большее беспокойство у Украины должна вызывать вероятная поставка Ираном баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar в Россию.

"Они могут поражать цели на расстоянии до 300 и 700 километров соответственно. Эти ракеты могут дополнить сокращающиеся российские высокоточные ракеты, такие как российский "Искандер-М", - пишет СМИ.

В другой публикации издания NRC военный эксперт Ван Хофт скептически настроен относительно ПВО как панацеи, способной прикрыть Украину, в том числе от "шахидов".

"Поставить всю страну под зонтик ПВО физически невозможно. Для одного большого города вам потребуются десятки аккумуляторов. Ни одна страна не может себе этого позволить. Систем не так уж и много. Более того, они нужны и на фронте, для защиты солдат и техники, поэтому приходится делать нелегкий выбор", - считает аналитик.

Самир Пури, аналитик Королевского колледжа Лондона, сказал телеканалу Al Jazeera, что беспилотники "Герань" используются "как оружие, которое будет сбивать с толку украинскую систему ПВО, добавляя что-то еще".

В материале указывается, что использование дронов представляет собой проблему для ПВО Украины. Добавляется также, что западные страны пообещали поддержать борьбу Киева с помощью систем, которые могут сбивать беспилотники, но большая часть этого оружия еще не прибыла, а в некоторых случаях это может произойти через несколько месяцев.

По словам Пури, хотя развертывание беспилотных летательных аппаратов "заставит украинцев беспокоиться еще об одной системе вооружений", вряд ли это изменит правила игры. "Сами по себе ни одна система оружия такого рода не может изменить исход войны", — сказал аналитик.

О проблемах с ПВО говорят и британские военные.

"Учитывая размеры Украины, а также инфраструктуру, которую нужно защитить, в мире недостаточно противовоздушной обороны, чтобы создать щит для предотвращения проникновения российских ракет и беспилотников на территорию", — сказал бывший генерал США Марк Хертлинг в комментарии The Guardian.

"Дроны имеют незначительный сигнал радара. Вы не знаете, что они прилетели, пока они, как газонокосилка, не зажужжат на высоте около 1000 футов над головой. Они приходят со всех сторон", - указывает аналитик.

То есть выводы следующие. С одной стороны, как грозное оружие, способное изменить ситуацию на поле боя, на Западе иранские беспилотники не рассматривают. Но согласны с тем, что оно может наносить существенный материальный ущерб.

Мы также видим, что Россия использует их в основном по объектам инфраструктуры, которые статичны и не меняют местоположение. Учитывая, что беспилотники не могут следовать за целью, то понятно, что и против "Хаймарсов", действующих по принципу "выстрелил и уехал", они малоэффективны.

Что могут "шахиды"?

Военные блогеры и телеграм-каналы уже несколько недель обсуждают технические характеристики и возможности иранских БПЛА.

Вот краткая выжимка из этих обсуждений.

Общая характеристика: Shahed 136 и 131 (они же "Герань-2" и "Герань-1") – это барражирующие боеприпасы, производимые иранской компанией HESA. Впервые их боевое применение было замечено в 2020 году в Йемене. Но пик своей известности дроны получили во время вторжения России в Украину.

Shahed 131 – более старая модель. Имеет 15-килограммовую боевую часть.

Shahed 136 новее и тяжелее. Несет более мощную 50-килограммовую боеголовку. Оборудован другим двигателем.

Оба аппарата построены по форме треугольного крыла. Планер создан на основе коммерческих композитных материалов. Судя по анализу, созданному на основе обломков, аппарат имеет основу из углеродного корпуса и металлических планок.

Подобная конструкция – более дорогая, чем у стеклопластиковых планеров, но позволяет добиться меньшего веса при большей прочности.

Двигатели у Shahed 136 и 131 китайского производства, оборудованы деревянными винтами. Их поставляет компания Beijing MicroPilot UAV Control Systems.

О 136-м известно, что в нем используется двухтактный поршневой двигатель, работающий на авиабензине. За характерный громкий шум его уже успели наградить прозвищем "мопед". Заявленная дальность работы модели – около 2000 километров.

131 модель использует двигатель, который обладает не только меньшими размерами и тепловой заметностью, но также менее выраженным шумом, что делает подлет более скрытным. Он вдвое легче гудящего собрата. Имеет на треть меньшую мощность.

Боевая часть 131-го "шахида" представляет собой углеродный цилиндр, залитый пластичной взрывчаткой. В нее также встроена сформированная осколочная гильза из набора готовых квадратных стальных элементов. В конце боевой части находится небольшая медная воронка, созданная для формирования кумулятивного заряда.

На самом деле боевая часть старой модели вызывает вопросы, пишут эксперты. В носу БПЛА находятся аккумуляторы и свинцовые противовесы. Потому эффективность кумулятивной струи будет довольно низкой. К тому же наведение дрона делает его мало пригодным для прицельных и точечных атак по военной технике.

"Шахид 136" имеет другую боеголовку. Судя по фотографиям, она не имеет кумулятивной воронки. Это делает боевую часть более эффективной во всех отношениях.

Система наведения практически одинаковая в обоих аппаратах, что можно понять по идентичному набору основной электроники. Она комбинированная: состоит из простого блока инерциального автопилота и модифицированной гражданской системы GPS.

Благодаря "черной" модернизации данные дроны даже могут применять на запретных территориях, таких как аэропорты и аэродромы. То есть где для остальных пользователей сигнал GPS может не действовать.

"Шахиды" умеют использовать наземные станции навигации для коррекции пути, если БПЛА пролетает в районе с запретом на использование GPS. Им доступен расширенный список частот для обнаружения и отсекания источника подавления спутникового сигнала. Это означает, что эти дроны могут быть защищены от подмены координат систем навигации.

Также есть простой блок сопротивления радиоэлектронной борьбе. И, скорее всего, под действием помех дрон будет терять большую часть своей точности. Еще один аргумент, почему применять его на фронте менее эффективно, чем в тылу, где плотность систем РЭБ ниже.

Часть исследователей утверждают, что "шахиды" имеют большую точность наведения благодаря тому, что они используют не только GPS-навигацию, но и российский ГЛОНАСС, а также китайскую систему связи. Но точных подтверждений этому нет.

Корректировка в полете — под вопросом. 23 сентября недалеко от Одессы был захвачен дрон типа Mohajer-6. И в тот же день также была произведена атака дронами типа "Шахид 136".

Эксперты делают вывод, что возможно, Mohajer-6 лишь разведывал место для удара. И мог корректировать полет дронов по обновлению GPS-координат в реальном времени.

Найденные на 131 модели "шахида" платы показывали, что к БПЛА можно подключить радиоканал, но пока не было замечено, что эти дроны управляются дистанционно и умеют следовать за целью.

Малозаметность дронов спорная. В отличие от крылатых или баллистических ракет, которые легко засекаются как системами радиолокации, так и спутниками, эти дроны могут быть использованы с гражданского транспорта с помощью катапульты или благодаря легкому пороховому ускорителю.

Это делает их запуск максимально незаметным, что может послужить причиной отсутствия заранее объявленной тревоги. С другой стороны, высокая шумность, особенно в 136 модели, делает БПЛА уязвимыми при ударах, позволяя даже гражданским по звуку определить в небе беспилотники.

Композитный корпус, который используется в "шахидах", является малозаметным в первую очередь благодаря форме планера. В нем используются гражданские углеродные композиты, которые хорошо отражают сигнал РЛС даже на фоне металлических планеров.

Никаких систем стелс в "шахидах" замечено не было.

С другой стороны, сам тип планера и малая скорость позволяют снизить их заметность до той степени, что комплекс С-300 обнаружит их примерно за 60 километров (то есть гораздо ближе, чем самолет или ракету).

Настроенные на низкую скорость, эти дроны могут мимикрировать под птиц. Это может вызвать игнорирование их сигнала автоматикой некоторых систем ПВО.

При попытке дрона прижаться к земле он становится очень уязвимым к стрелковому оружию и всякого рода зенитным орудиям.

Для "шахидов" характерна низкая ИК-заметность. Поршневые двигатели, особенно при полете на большой высоте, оказываются довольно холодными для переносных зенитных систем, что может создать проблему для таких ПЗРК, как Стингер или Игла. Это не относится к системам с лазерным наведением, таким как, например, Старстрик.

Выводы: "Шахид 131" и "136" – это простые и дешевые средства, эффективные в первую очередь против стационарных целей. Они не имеют головки самонаведения, а потому способны атаковать лишь по заранее заданным координатам (хотя и с возможность корректировки, если рядом находится еще один дрон-наводчик). Их легко услышать и сбить при полете у земли. В то же время отсутствие стелс-технологий делает их уязвимыми для ПВО при попытке подняться на большую высоту.

Борьба с ними силами классической ПВО приведет к большой трате средств, которые могли бы пойти на сбитие намного более опасных целей, например, крылатых ракет. Достоверной информации об эффективном использовании против военной техники на фронте не обнаружено.

То есть "шахиды", скорее всего, и дальше будут использоваться россиянами для ударов главным образом по украинской инфраструктуре и стационарным военным объектам в тылу.

Сегодня спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ВСУ уже сбивают 85% дронов-камикадзе Shahed-136.

"Если мы берем условно две последние недели применения боевых наших сил и средств против дронов и результативность их сбития, то мы имеем цифру сегодня 85% именно по Shahed-136", - сказал он.

Каким именно образом они сбиваются, он не уточнил. Много фото и видео, на которых видно, что по драном ведется огонь из стрелкового оружия. Также есть видео, как по нему стреляют из ПЗРК, но промахиваются. Есть видео, где по нему попадает ракета (или из ПЗРК или из ПВО) и сбивает его.

То есть, скорее всего, применяется комбинация разных способов.