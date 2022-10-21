В Запорожье опубликовали фото после ракетного удара утром
Глава Запорожской области Александр Старух опубликовал фото последствий ракетного удара РФ по Запорожью.
Обстрел повредил жилые дома, где произошла утечка газа. Также пострадала школа. Сообщают о трех раненых.
Ранее сообщалось о прилетах и по объектам инфраструктуры. Власти говорят, что обстрел велся ракетами комплекса С-300.
Также местные телеграм-каналы публикуют кадры последствия прилета в пятиэтажку в Запорожья, где прорвало газовую трубу. На месте повреждения виден огонь.
Напомним, накануне российские войска нанесли удар по территории детской спецшколы в Запорожской области.
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