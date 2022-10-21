Войска РФ с утра атаковали ракетами Запорожье
Российские войска утром в пятницу, 21 октября, атаковали Запорожье. По городу нанесли ракетный удар.
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Враг атакует ракетами облцентр", - написал он.
Сейчас в Запорожье объявлена тревога. Людей призывают быть в укрытиях.
В пабликах публикуют видео после прилета по Запорожью. Над город видны темные клубы дыма.
В результате удара по Запорожью пострадала инфраструктура и жилые дома, сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев. Известно, что пострадала пятиэтажка.
Напомним, накануне российские войска нанесли удар по территории детской спецшколы в Запорожской области.
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