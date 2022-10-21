Американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, считает, что мировая экономика окажется на этот раз в более ужасной ситуации, чем во время кризиса 70-х годов.

Об этом он заявил агентству Bloomberg.

"Потому что в 70-е годы у нас было два стагфляционных шока и спад инфляции, но коэффициенты долга составляли 100% ВВП для частного и государственного секторов с развитой экономикой... Таким образом, мы могли смягчить кредитно-денежную и фискальную политику, как и хотели. Сегодня наш уровень долга по отношению к ВВП составляет 350% от ВВП в мире, 420% в странах с развитой экономикой.

Так что у нас не будет только инфляции, у нас не будет только стагфляции. У нас будет стагфляционный долговой кризис, худший, чем в 70-х... Это не будет короткая и неглубокая рецессия, это будет крах, а затем у вас будут финансовые трудности, финансовый и долговой кризисы", - сказал экономист.

Напомним, в 2020 году Рубини предрек десятилетие Великой депрессии. Тогда он делился своим прогнозом касательно нового вызова в экономике, который связан с пандемией коронавируса и глобальной рецессией.

Также сообщалось, что экономика Украины упадет на 32%, а плавающий курс гривны пока не вернут.