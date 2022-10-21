Шеф-редактор государственного телеканала FreeDom Алексей Мацука в комментарии "Стране" опроверг полный отказ канала от использования русского языка, о чем сегодня написали СМИ со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова.

Мацука сказал, что FreeDom продолжит вещать на русском, а также на других иностранных языках.

"Каналы иновещания уже готовят и готовили контент на английском, арабском, русском и украинском языках. Прошу внимательно слушать заявления высокопоставленных должностных лиц, где предоставлена точная информация. Секретарь СНБО отметил дословно: "вопрос перехода не только на русский язык "Фридома", а именно на английский, французский, испанский, арабские языки, и было принято решение, что начинать надо с английского". То есть это означает, что украинское иновещание получит новый мощный старт, и это очень хорошие новости", - сказал "Стране" Мацука.

Напомним, языковой омбудсмен Креминь за последние три месяца получил больше жалоб о нарушении языкового закона, чем за предыдущие полгода.

Также "Страна" подробно писала о том, как украинцы смотрят единый телемарафон и почему его критикует Запад.