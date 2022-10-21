Кабмин вводит специальный документ-удостоверение для возвращения в Украину тех граждан, которые не по своей воле были вынуждены уехать в РФ.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем официальном Телеграм-канале.

"Правительство запускает документ-удостоверение личности на возвращение в Украину. Этот документ смогут получить члены семей депортированных людей в Государственной миграционной службе", - сообщил он.

Получение документа будет бесплатным и будет осуществляться на основе обращения в Минреинтеграции. Срок изготовления - пять рабочих дней.

Напомним, ранее пограничники рассказывали украинцам, как вернуться из РФ и Беларуси даже без паспортов.

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