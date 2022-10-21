В США журналист-расследователь телеканала АВС, лауреат премии "Эмми" Джеймс Гордон Мик пропал после обыска, который сотрудники ФБР полгода назад провели в его квартире в Арлингтоне (Виргиния). Никто из соседей с тех пор не видел Мика, а его квартира выглядит пустующей.

Об этом пишет журнал Rolling Stone.

По данным издания, обыск проводили в конце апреля. Источники Rolling Stone рассказали, что ФБР нагрянуло в апартаменты Мика в комплексе "Сиена Парк" (Siena Park), где он жил на верхнем этаже более десяти лет. В ФБР обыск подтвердили, однако отказались от комментариев из-за продолжающегося расследования.

В свою очередь представитель ABC заявил журналу об "очень неожиданном" увольнении Мика. По его словам, Мик внезапно ушел в отставку и не работал несколько месяцев.

Информированные источники утверждают, что федеральные агенты во время обыска якобы нашли на ноутбуке Мика секретную информацию.

Какие именно аспекты работы журналиста-расследователя могли вызвать интерес ФБР, неизвестно, отмечает издание. Журналист работал над крайне чувствительными темами, связанными с главарями террористических группировок и американскими заложниками.

За несколько месяцев до исчезновения Мик заканчивал работу над книгой о последних днях американского воинского контингента в Афганистане. Он разместил фотографию готовящейся к изданию книги в социальных сетях. Но после 27 апреля фотография исчезла со страницы, а издательство убрало его имя из всех материалов для прессы.

Между тем в американском Комитете защиты журналистов заявили, что у репортеров меньше доступа к Джо Байдену, чем они хотели бы.

Как писала "Страна", предшественник Байдена Дональд Трамп требует создать спецкомиссию по расследованию вывода войск США из Афганистана.