В США после обыска ФБР бесследно пропал журналист, писавший книгу об уходе американцев из Афганистана
В США журналист-расследователь телеканала АВС, лауреат премии "Эмми" Джеймс Гордон Мик пропал после обыска, который сотрудники ФБР полгода назад провели в его квартире в Арлингтоне (Виргиния). Никто из соседей с тех пор не видел Мика, а его квартира выглядит пустующей.
Об этом пишет журнал Rolling Stone.
По данным издания, обыск проводили в конце апреля. Источники Rolling Stone рассказали, что ФБР нагрянуло в апартаменты Мика в комплексе "Сиена Парк" (Siena Park), где он жил на верхнем этаже более десяти лет. В ФБР обыск подтвердили, однако отказались от комментариев из-за продолжающегося расследования.
В свою очередь представитель ABC заявил журналу об "очень неожиданном" увольнении Мика. По его словам, Мик внезапно ушел в отставку и не работал несколько месяцев.
Информированные источники утверждают, что федеральные агенты во время обыска якобы нашли на ноутбуке Мика секретную информацию.
Какие именно аспекты работы журналиста-расследователя могли вызвать интерес ФБР, неизвестно, отмечает издание. Журналист работал над крайне чувствительными темами, связанными с главарями террористических группировок и американскими заложниками.
За несколько месяцев до исчезновения Мик заканчивал работу над книгой о последних днях американского воинского контингента в Афганистане. Он разместил фотографию готовящейся к изданию книги в социальных сетях. Но после 27 апреля фотография исчезла со страницы, а издательство убрало его имя из всех материалов для прессы.
Между тем в американском Комитете защиты журналистов заявили, что у репортеров меньше доступа к Джо Байдену, чем они хотели бы.
Как писала "Страна", предшественник Байдена Дональд Трамп требует создать спецкомиссию по расследованию вывода войск США из Афганистана.