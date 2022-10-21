Всемирно известный бизнесмен Илон Маск хочет уволить 75% сотрудников Twitter в случае его приобретения.

Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на корпоративные документы.

Персонал компании – 7,5 тыс сотрудников.

По данным издания, Маск уже сообщал потенциальным инвесторам сделки, что намерен уволить 75% из персонала компании, насчитывающего 7,5 тысячи сотрудников.

При этом масштабные сокращения ожидаются, даже если сделка Маска с Twitter сорвется, пишет газета. Согласно корпоративным документам, нынешнее руководство к концу 2023 г планировало сократить фонд оплаты труда примерно на $800 млн, что означает уход почти четверти сотрудников. Компания также планирует провести значительные сокращения своей инфраструктуры, включая центры обработки данных.

Специалист по анализу данных Эдвина Чена заявил, что предложенные Маском сокращения "невообразимы" и подвергнут пользователей Twitter риску взлома и доступа к оскорбительным материалам, таким как детская порнография.

Напомним, недавно издание Daily Star сообщило о том, что Илон Маск снова хочет купить Twitter.