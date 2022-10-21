После того, как владелец SpaceX Илон Маск сначала отказался оплачивать Starlink для украинской армии, а затем снова согласился это делать, на повышение тарифов на спутниковый интернет от Маска начали жаловаться обычные украинцы.

Речь идет о частных пользователях, которые покупали Starlink через Польшу (а их очень много, так как для заказа на украинский адрес оборудование нужно долго ждать, а на заграничный, в частности, польский, можно приобрести быстро).

Люди массово жалуются, что им начали приходить письма о существенном повышении абонплаты — с 230 до 430 злотых (по текущему курсу это 88 долларов). Причем, интересно, что те, кто все таки смог купить Starlink напрямую — с регистрацией в Украине - по-прежнему платят 60 долларов в месяц.

В экспертной среде обсуждают, что рост ценника может быть связан с попыткой SpaceX упорядочить регистрацию оборудования и, если не перекрыть, то, как минимум, сократить "польский канал", на котором хорошо зарабатывают посредники.

Разбирались, к чему готовиться украинским пользователям Starlink.

Для "поляков" - дороже

Украинские пользователи Starlink массово получают "письма счастья" от Маска. Речь идет о тех, кто в свое время купил оборудование на польский адрес или у отечественных посредников, которые приобрели его в Польше, а таких очень много.

"Пришло сообщение на почту, что меняется стоимость абонплаты с 230 злотых до 430 злотых. Starlink Куплены в Польше и работают в Украине", — пишет в Фейсбук- группе "Интернет SpaceX Starlink в Украине" Алина Савельева. Другие участники этой группы публикуют копию письма от Starlink, в которой говорится о повышении абонплаты с ноября этого года с 230 до 335 злотых. При этом есть еще обязательный платеж portabillity (95 злотых), с учетом которого новая цена — 430 злотых.

"Я тоже получил такое сообщение. В биллинге стоит вместе с portabillity 430 злотых (88 долларов). Плюс 50% - с 285 до 430 злотых", — сообщает владелец Starlink на польской регистрации Игорь Шевченко.

"Немного в шоке, так как оплачиваю три Starlink, а теперь это почти 300 баксов вместо 150", - возмущается Алина Савельева,

Причем, люди, которые пользуются Starlink не на польской регистрации, подобных предупреждений не получали. Владельцы оборудования, зарегистрированного в Украине, Чехии, Италии, с которыми пообщалась "Страна", говорят, что никаких уведомлений о грядущем подорожании не получали.

На официальном сайте Starlink в условиях подключения для Польши также ничего не поменялось. Указано, что единоразово нужно заплатить 2200 злотых и затем 335 злотых в месяц. То есть, рассылка идет адресно - по тому оборудованию, что зарегистрировано в Польше, а работает в Украине.

"Поднимают двойной ценник"

Отметим, что это резко снижает выгодность спутникового интернета на польской регистрации. Ведь плата за Starlink, зарегистрированные в Украине, составляет 60 долларов (было порядка 100 долларов, но в августе тариф снизили). Что до недавнего времени это было дороже, чем в Польше (там платили порядка 50 долларов), а сейчас получается дешевле на 28 долларов.

Заказы Starlink на адреса в других странах, а затем их доставка в Украину и настройка работы в наших условиях - уже накатанная схема. По ней идет покупка львиной доли оборудования для спутникового интернета для частного, а нередко и корпоративного использования.

Такие сложности с регистрацией связаны тем, что заказ напрямую в Украину идет долго, за оборудованием выстраиваются очереди. А, скажем, при заказе на польский адрес, посылку можно получить уже в течение недели. Выбор Польши как "перевалочного пункта" для Starlink связан с большим количеством наших беженцев в этой стране, на которых можно оформить посылку, а также хорошо развитой логистикой (много частных поездок и всегда есть кому "передать"). Хотя практикуются заказы и через другие страны (Чехию, Словакию, Италию, Германию и др), но там объемы гораздо меньше.

На "польской схеме" уже несколько месяцев хорошо зарабатывают посредники, которые поставили перепродажу Starlink на поток и до недавнего времени поднимали двойной ценник. Стандартнее оборудование, которое на официальном сайте Starlink стоит 599 долларов, наши посредники продают по 40-50 тысяч гривен. А если нужно "на сейчас", то и дороже. Появляются объявления по продаже б/у оборудования по 14-20 тысяч, но пока их не так много.

"Проще всего самому покупать напрямую в SpaceX, потому что все остальное — это перекупы. Но, если брать с украинской регистрацией, нужно ждать, едет к нам оборудование месяцами. Если же на европейские страны оформлять заказ — ждать неделю", — говорит киевский инженер Олег Кутков, который начал пользоваться Starlink одним из первых в нашей стране.

Отметим, что такое длительное время доставки оборудования в Украину эксперты поясняют тем, что у нас пока не работает официальное представительство компании, хотя летом этого года оно уже зарегистрировано. То есть, в будущем ситуация с доставкой может измениться.

Чтобы не платить больше, можно уже сейчас перевести оборудование (даже если оно было приобретено на польский адрес) на украинскую регистрацию, советует Олег Кутков.

"Это можно сделать через службу поддержки", — говорит он.

В профильной среде обсуждают как одну из версий подорожания спутникового интернета на польской регистрации тем, что "Маск хочет упорядочить логистику оборудования".