В Евросоюзе обсуждают возможность оплаты расходов Украины на пользование терминалами Starlink, подаренными Илоном Маском стране в рамках защиты интернет-коммуникаций.

Об этом пишет Financial Times.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель поручил чиновникам разработать планы по расширению интернет-покрытия в Украине после того, как Маск пригрозил прекратить платить за эксплуатацию терминалов Starlink, которые он пожертвовал Киеву. Об этом FT сказали три чиновника. Американский миллиардер заявил, что его компании SpaceX эксплуатация терминалов в Украине обходится в 20 миллионов долларов ежемесячно.

Мобильные интернет-системы Маска стали критически важными для связи украинской армии на поле боя, где интернет-инфраструктура была повреждена. В Украине более 20 000 терминалов Starlink, многие из них используются военными. Хотя некоторые из них были пожертвованы SpaceX, многие оплачивают правительство США и западные союзники или за счет краудфандинга.

Маск в понедельник написал в Твиттере: "Если быть точным, в Украину было отправлено 25 300 терминалов, но в настоящее время только 10 630 оплачивают".

Официальные лица ЕС обеспокоены ситуацией с оплатой. Поэтому на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник некоторые заявили о готовности выделить денежные средства для финансирования интернета от Маска.

"На данный момент мы счастливы, что он платит за это. Но мы должны чувствовать себя безопасности. Украинцы очень переживают, что он все равно отрежет интернет", - сказал один из чиновников.

Обсуждения в ЕС начались после того, как Киев сообщил о массовых отключениях устройств Starlink на линии фронта в последние недели.

ЕС рассматривает возможность заключения официального контракта со SpaceX и создания совместного фонда для оплаты терминалов Starlink, подаренных компанией. Официальные лица ЕС также изучат спутниковые альтернативы интернету Маска.

Сторонники идеи создания фонда говорят, что это позволит им подать на Маска в суд, если тот приостановит предоставление услуги. Приверженцы второго подхода недоумевают, зачем вообще нужен Маск, если другие компании могут предоставить эту услугу.

"Это может быть дешевле и надежнее", - считают они.

Напомним, на днях Илон Маск собрался прекратить поддержку спутникового интернета Starlink в Украине. В SpaceX заявили, что больше не в состоянии за свой счет дарить терминалы Украине и финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени.

Маск стал вести переговоры с Пентагоном о финансировании проекта в Украине, но затем согласился, чтобы его компания продолжила оплату пользования терминалами и отозвал запрос о финансировании.