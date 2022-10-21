Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал топ-5 интересных фактов о грибах из семейства мухоморовых.

Подборка появилась в Фейсбуке организации.

Факты о мухоморах:

Известно несколько сотен видов мухоморов. Самый опасный среди них – пантерный с коричнево-серой шляпкой. А вот ярко-алый наименее ядовитый. Название мухомора следует понимать буквально. В древности кусочки мухомора заливали молоком. Отравленное молоко пили мухи и гибли. Лоси, медведи, белки и некоторые другие лесные звери иногда употребляют мухоморы. Считается, что таким образом они избавляются от паразитов. Но существует версия, что животные стремятся достичь опьянения. Шаманы некоторых народов активно применяют мухоморы в ритуальных практиках. Считается, что некоторые викинги (древнескандинавские воины), высшей кастой среди которых были неистовые берсерки, перед боем часто выпивали мухоморную настойку, что делало их бесстрашными и менее восприимчивыми к боли.

В Чернобыльском заповеднике мухоморы не редкость. В зоне отчуждения ЧАЭС они просто украшают лес, потому что мало того, что ядовиты, но еще и часто радиоактивно загрязнены.

Ранее в Чернобыльском заповеднике предупреждали, что в военное время запрещено ходить в лес, а в зоне отчуждения - собирать ягоды и грибы, так как это может повлечь необратимые последствия для здоровья.

Также заповедник показывал фото огромных радиоактивных грибов диаметром больше шляпы.