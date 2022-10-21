Суббота в Украине будет без осадков. Воскресенье – с дождями.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Фейсбук.

"Ветер в субботу – южный, в воскресенье – переход на северо-западный, порывистый, закутывайте шею", - добавляет она.

По данным синоптика, самая высокая температура воздуха ожидается к выходным на западе и юге Украины - в течение дня +12+18 градусов. На остальной территории столбики термометров будут колебаться в пределах +9+14 градусов.

"Ближайшая ночь – холодная, 0+5 градусов. В ночь на воскресенье облачность помешает охлаждению воздуха, ночью потеплеет до +7+12 градусов", - пишет Диденко.

Синоптик также рассказала, что в Киеве 22 октября будет сухо, 23 октября ожидаются дожди, которые ко второй половине дня воскресенья прекратятся. Максимальная температура воздуха в столице ожидается в пределах +10+13 градусов, с понедельника потеплеет до +14+16 градусов.

"Пусть никакая погода не огорчает вас, никакие отключения света пусть не дезорганизуют, вчера, когда у нас было почти 5 часов темно в квартире и потом вдруг дом засверкал окнами, было такое ощущение, что ты знаешь и обязательно любишь всех этих людей, знакомых и незнакомых. Нам очень нужно это ощущение светлых уютных окон рядом, пусть хотя бы и во временной тьме", - написала Диденко в завершении публикации.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украину зашел холодный фронт, который принесет в ближайшие дни дожди и похолодание.