Сотни пользователей популярной среди сторонников экс-президента США Дональда Трампа социальной сети Parler по ошибке получили личный адрес электронной почты дочери политика Иванки.

Об этом сообщает New York Post.

"Parler по ошибке отправил частный адрес электронной почты Иванки Трамп сотням пользователей, забыв использовать функцию скрытой копии", - говорится в заметке.

Газета добавила, что в общей сложности личную почту Иванки получили более 200 пользователей социальной сети. Помимо адреса дочери Трампа, также в общий доступ попали адреса других известных пользователей Parler, которые были указаны в качестве адресатов в общей рассылке, в том числе известной в США телеведущей и фотомодели Кимберли Гилфойл, которая была советницей Трампа.

Parler - сервис для обмена сообщениями, который широко использовали сторонники Трампа. Ранее Google и Apple заблокировали приложение в своих онлайн-магазинах, а облачный сервис Amazon Web Services отключил Parler от своего хостинга. В феврале 2021 года сервис официально перезапустил платформу на основе независимых технологий.

На днях стало известно, что американский музыкант и дизайнер одежды Йе, ранее известный как Канье Уэст, достиг соглашения о приобретении сервиса Parler.