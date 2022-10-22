ХХ съезд Коммунистической партии Китая завершил свою работу внесением изменений в устав КПК и фактическим утверждением единоличного верховного лидерства в партии и государстве нынешнего главы Китая Си Цзиньпина.

Об этом сообщает Reuters.

Среди поправок в устав - так называемые "Две установки" и "Две гарантии".

Первой поправкой устанавливается "статус Си Цзиньпина в качестве ядра Центрального комитета КПК и всей партии", а его видение "социализма с китайской спецификой для новой эры" становится руководством к действиям для всех членов партии.

Вторая поправка обязывает партийцев защищать "статус генерального секретаря Си Цзиньпина как "ядра" КПК" и "защищать руководство партии".

Такими изменениями Си Цзиньпин фактически приравнен к вождям КПК Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину, что наделяет нынешнего лидера беспрецедентным за последние 50 лет истории Китая объемом полномочий.

Тем временем, в специализирующихся на Китае телеграм-каналах обсуждаются три версии скандала, случившегося сегодня на съезде КПК, где бывшего лидера страны Ху Цзиньтао насильно вывели из президиума.

Первая - политическая. Это могло быть сделано по указанию Си Цзиньпина для дискредитации старого политика, вокруг которого формировались оппозиционные силы. Но непонятно, зачем было так унижать старика, который явно не мог никак помешать укреплению власти Си. По китайским меркам это очень серьёзная "потеря лица" для Ху.

Вторая версия - организационная. Ху могли просто посадить на место, где он не имел права присутствовать по процедурным соображениям. Но трудно представить, чтобы место рядом с председательским креслом Си могло быть распределено случайно.

Третья - медицинская. Старого Ху могли вывести просто потому, что ему стало плохо или что он стал демонстрировать признаки невменяемости. Эта версия обсуждается как самая правдоподобная, хотя тоже пока официально не подтверждённая.

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