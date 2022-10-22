Бывший генсекретарь ЦК КПК Ху Цзиньтао задержан прямо во время ХХ съезда КПК. По всей стране идут аресты видных представителей КПК. Западные СМИ допускают, что таким образом Си расправляется с оппонентами.

На видео видно как прямо из президиума на глазах у всех делегатов съезда под руку уводят бывшего руководителя Китая Ху Цзиньтао.

Сначала к Ху подошёл некий мужчина. В это же время член Постоянного комитета Политбюро Ли Чжаньшу, сидевший с другой стороны, держал руку на спине Ху. Уходить бывший лидер явно не хотел, но ему пришлось подчиниться.

Ху считался одним из главных оппонентов нынешнего руководителя Си Цзиньпина, который, как ожидается, будет переизбран на новый пятилетний срок правления.

Поэтому сразу же прошёл слух, что Ху Цзиньтао арестован. Но официальных подтверждений этому нет.

По другой версии - Ху Цзиньтао просто не хотел добровольно покидать президиум после того как не был переизбран в состав Постоянного комитета Политбюро Китая.

Как пишет CNN, какой-то момент, когда Ху все еще сидел, Си, казалось, положил руку на документ, к которому Ху пытался дотянуться.

В другой момент, после того, как Ху стоял и обсуждал что-то с двумя мужчинами, прежде чем уйти, Ли Чжаньшу, казалось, попытался подняться со своего места, но его коллега, член Постоянного комитета Политбюро Ван Хунин, сидящий рядом с ним, потянул его за пиджак.

Авторитет Ху, вышедшего на пенсию в 2013 году, в последние годы в общественных местах становился все более слабым. CNN подверглась цензуре в эфире Китая, когда сообщала об уходе Ху.

Уход Ху стал драматическим моментом в обычно процедурный день закрытия Национального конгресса Коммунистической партии.

Недельное мероприятие, в котором приняли участие около 2300 делегатов, завершилось в субботу официальными перестановками в партийной элите, примерно из 200 членов Центрального комитета, а также одобрением изменений в Уставе партии, где несколько фраз связаны с политикой Си Цзиньпина.

Ожидается, что завтра в Компартии объявят новое высшее руководство. Си, который, как многие считают, укрепил власть вокруг себя, устранив соперников и ослабив сохраняющуюся власть партийных старейшин, как ожидается, будет вновь утвержден в качестве главы партии, нарушив норму двух сроков для высшего лидера, соблюдавшуюся в последние десятилетия.

Ранее в МИД Китая заявили, что "не знают" об атаке дронов на Киев 17 октября, в результате которой погибли пять человек.

Тем временем в докладе ООН сообщили, что из-за ракетных обстрелов и атак на украинские города беспилотниками миллионам грозит опасность.

"Страна" подробно анализировала позицию Пекина по войне в Украине и разбиралась, почему в Киеве активизируют контакты с Тайванем.