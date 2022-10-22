В шести немецких городах десятки тысяч людей вышли на акции протеста с требованием более справедливого распределения государственных средств на борьбу с ростом цен на энергоносители и стоимости жизни, а также быстрого перехода от ископаемого топлива.

Об этом пишет Reuters.

Протестующие прошли маршем в Берлине, Дюссельдорфе, Ганновере, Штутгарте, Дрездене и Франкфурте-на-Майне, держа плакаты с призывами снизить инфляцию и отказаться от ядерной энергетики. Кроме того, участники акции заявили о необходимости увеличить субсидии для бедных на цены на энергоносители.

По данным одного из организаторов - Гринпис - в акциях приняли участие около 24 000 человек. Полиция заявила, что в Берлине собралось около 1 800 протестующих.

"Мы хотим показать, что нам срочно нужна финансовая помощь гражданам, которая является социально сбалансированной. Правительство делает много, но распределяет средства как из воронки. Люди с низким уровнем дохода нуждаются в большей поддержке, чем состоятельные", - сказала Андреа Кочиш, заместитель председателя профсоюза ver.di, одного из профсоюзов-организаторов протестов.

"Я считаю, что было бы лучше, если бы мы распределяли средства более справедливо. Есть миллионеры, которые говорят, что хотят платить больше налогов. Я не вижу, чтобы что-то происходило в этом направлении", - заявил Ульрих Франц, участник акции протеста в Берлине.

Ранее мы писали, что в Праге десятки тысяч чехов вышли на митинг, требуя отставки правительства и снижения цен на газ.

Также "Страна" рассказывала, что в Вене тысячи людей вышли на акцию протеста против повышения цен.