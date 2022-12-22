В четверг, 22 декабря, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное видеообращение. Он записал ролик накануне выезда в Украину из Польши, через которую он возвращается из США.

Основное из вечернего обращения президента:

Назвал успешной свою поездку в Вашингтон. Сообщил, что везет для фронта то, в чем тот нуждается.

Рассказал, что по дороге из Вашингтона в Киев в Жешуве встретился с президентом Польши.

Поздравил энергетиков с их профессиональным праздником и сообщил, что по энергетике также есть договоренности.

Ранее мы писали, что возвращаясь домой из США, президент Украины Владимир Зеленский посетил Польшу, где встретился с ее лидером Анджеем Дудой.

Также мы сообщали, что во время визита в США президент Украины провел отдельную встречу с лидерами демократов и республиканцев в Конгрессе.

Война в Украине продолжается уже 302-й день. "Страна" следит за новостями 22 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 301-го дня войны. Зеленский впервые с 24 февраля совершил зарубежную поездку - он поехал в США, где поговорил с Байденом и выступил в Конгрессе. Путин и военное руководство России выступили на коллегии минобороны. Шойгу заявил, что продолжение войны до "выполнения целей" - приоритетная задача РФ на 2023 год. Британская разведка сообщила, что за последнюю неделю россияне продвинулись на восточной окраине Бахмута.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, почему в Украине критикуют закон об ужесточении ответственности военных.