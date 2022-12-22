Зеленский рассказал о визите в США и встрече с президентом Польши. Вечернее обращение
В четверг, 22 декабря, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное видеообращение. Он записал ролик накануне выезда в Украину из Польши, через которую он возвращается из США.
Основное из вечернего обращения президента:
- Назвал успешной свою поездку в Вашингтон. Сообщил, что везет для фронта то, в чем тот нуждается.
- Рассказал, что по дороге из Вашингтона в Киев в Жешуве встретился с президентом Польши.
- Поздравил энергетиков с их профессиональным праздником и сообщил, что по энергетике также есть договоренности.
Ранее мы писали, что возвращаясь домой из США, президент Украины Владимир Зеленский посетил Польшу, где встретился с ее лидером Анджеем Дудой.
Также мы сообщали, что во время визита в США президент Украины провел отдельную встречу с лидерами демократов и республиканцев в Конгрессе.
Война в Украине продолжается уже 302-й день. "Страна" следит за новостями 22 декабря в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 301-го дня войны. Зеленский впервые с 24 февраля совершил зарубежную поездку - он поехал в США, где поговорил с Байденом и выступил в Конгрессе. Путин и военное руководство России выступили на коллегии минобороны. Шойгу заявил, что продолжение войны до "выполнения целей" - приоритетная задача РФ на 2023 год. Британская разведка сообщила, что за последнюю неделю россияне продвинулись на восточной окраине Бахмута.
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