В Запорожье на улицах нет света, но местные жители нашли выход из ситуации - они наряжают гирляндами автомобили.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

На видео можно заметить машину такси, украшенную новогодней иллюминацией в цветах украинского флага.

Ранее мы писали, что в Укрэнерго сообщили о дефиците электроэнергии и рассказали, в каких регионах самая сложная ситуация со светом по состоянию на 24 декабря.

Также "Страна" рассказывала, как города Украины готовятся встречать Новый год.

Война в Украине продолжается уже 304-й день. "Страна" следит за новостями 24 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 303-го дня войны. В The Wall Street Journal написали, что визиты Зеленского в США и Медведева в Пекин были совершены ради того, чтобы заручиться поддержкой перед возобновлением масштабных боевых действий. В Офисе президента сообщили, что удары РФ по украинской энергетике привели к падению реального производства на 70%. На фронте, по данным Генштаба, россияне продолжали наступать на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, на что подписалась Украина в новом меморандуме с МВФ.