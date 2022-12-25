В Бюро переписи населения США сообщили, что, согласно статистическим данным, население Калифорнии в 2022 году уменьшилось до 39,029 млн человек. Общий показатель численности сокращается уже три года подряд.

Об этом пишет агентство Синьхуа.

В то же время, Калифорния по-прежнему остается самым населенным штатом в стране. Однако численность ее жителей сократилась на 0,3% или 114 тысяч человек.

Наибольшее снижение произошло в штате Нью-Йорк - на 0,9% или 180 341 человека. При этом численность населения Иллинойса и Луизианы сократилась на 0,8%, а Западной Вирджинии и Гавайев - на 0,6%.

В Бюро отмечают, что с июля 2021 года численность населения штата Техас увеличилась на 470 708 человек, достигнув 30 029 572 жителей. Кроме того, в прошлом году Техас стал вторым после Калифорнии штатом с постоянным населением более 30 млн человек.

Согласно статистическим данным, быстрее всего в 2022 году растет население Флориды и Айдахо - на 1,9 и 1,8% соответственно. В Южной Каролине число жителей увеличилось на 1,7%, а Южной Дакоты и Монтаны - на 1,5%.

Ранее мы писали, что темпы роста населения на Земле продолжают сокращаться. А проблема высокой рождаемости сменяется рисками, связанными со старением населения - снижением доли рабочей силы и повышением нагрузки на пенсионные системы и здравоохранение.

Также "Страна" рассказывала, что, по данным WSJ, население Земли никогда не достигнет 9 млрд человек. Людей ждет старение и сокращение рабочей силы.