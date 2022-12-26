В МИД заявили, что недавно назначенная указом президента послом Украины в Болгарии Олеся Илащук имеет необходимую квалификацию для прохождения дипломатической службы.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы министерства.

"По имеющейся в МИД информации, она (Илащук) получила диплом с отличием по специальности "Страноведение" кафедры международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Имеет квалификацию специалиста по международным отношениям, переводчицы. Свободно владеет английским языком", - отмечается в комментарии.

Также в МИД добавили, что после оценки кандидатуры Илащук правительство Болгарии без проволочек предоставило ей агреман, "не имея никаких оговорок относительно ее работы в Болгарии".

"Назначение на должности послов некадровых дипломатов является обычной международной практикой. В Украине за последние два года все некадровые дипломаты, которые были назначены на должности послов, демонстрируют достойные результаты работы. Только по ним, а не интерпретациям и оскорблениям, и стоит судить о работе посла за рубежом", - подытожили в ведомстве.

Как писала "Страна", 23 декабря Владимир Зеленский сменил послов в Болгарии и Латвии, а также назначил нового посла в Бахрейн. В Болгарию была назначена Илащук.

Как оказалось, у нее нет опыта работы ни в дипломатии, ни на государственных должностях. Она себя презентовала как специалиста по сексологии и драгоценным украшениям.