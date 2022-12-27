В "ДНР" заявили о поимке убийц семьи в Макеевке, где застрелили восемь человек, включая четверых детей. Об этом пишут российские СМИ.

Изначально сообщалось, что задержаны трое ранее судимых жителей микрорайона "Калининский" в Макеевке.

Они "признались, что совершили преступление из корыстных побуждений, в целях хищения автомобиля и ценного имущества".

Также в сети появилось видео из Макеевки.

Мужчина, у которого в этом инциденте погибла дочь и внук заявил, что у убийц не было корыстных мотивов. По его словам, они лишь забрали автомобиль, не тронув даже драгоценностей.

По его словам, причину пока не установили и "следователи", т.к. задержанные "в неадеквате" и "не могут разговаривать".

Позже в "ДНР" сообщили о поимке еще одного человека, всего задержаны четверо. После совершения преступления они скрывались в одной из квартир Донецка.

У них изъяли автомат АК-74, три магазина к нему, а также две гранаты.

Другие данные о фигурантах не приводятся.

Ранее мы писали, что в Хакассии уголовник убил семью из 5 человек.

Также сообщалось, что в Москве россиянин зарезал ножом своего собутыльника из-за его проукраинских взглядов.