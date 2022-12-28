В России житель поселка Первомайский Красноярского края, недовольный цветом и световой игрой новогодней гирлянды, сорвал украшение и попытался задушить им жену. Против него возбудили уголовное дело.

Об этом сообщает краевой главк Главного управления МВД РФ.

В дежурную часть полиции поступило сообщение от 48-летней жительницы поселка Первомайский, которая просила утихомирить супруга. Приехавший на место наряд полиции застал дома пьяного хозяина.

"Его жена рассказала, что супруг в течение дня употреблял алкоголь, а затем лег спать. Пока он отдыхал, женщина решила украсить кухню к Новому году. Проснувшись под вечер, муж увидел, что жена вешает старую гирлянду, горящую только одним цветом, после чего между парой разгорелся конфликт. В качестве последнего аргумента мужчина использовал новогоднюю гирлянду – сорвал ее с окна и накинул не шею супруги. Женщине удалось освободиться и покинуть квартиру", - рассказали подробности происшествия в МВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Ему грозит до двух лет заключения. Гирлянда, которой он пытался умертвить супругу, изъята.

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