В одном из сел под Белой Церковью пьяный отчим бил, душил кабелем и пытался убить 12-летнего пасынка, которого пытались защитить мама и бабушка.

Об этом сообщает в Telegram Киевская городская прокуратура.

"Инцидент произошел 1 октября в одном из сел Белоцерковского района. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый подошел к пасынку, с которым у него сложились неприязненные отношения, и обеими руками начал бить его по голове и туловищу. После многочисленных ударов мужчина схватил парня за шею и пытался задушить, одновременно угрожая ему убийством. Мать и бабушка потерпевшего силой оттащили мужчину от ребенка и отвели в другую комнату дома. Однако через некоторое время мужчина снова напал на ребенка и набросил на его шею кабель. От сильного сжатия шеи парень начал хрипеть и задыхаться, а отчим при этом продолжал говорить, что он его убьет. Действия мужчины снова прекратили мать и бабушка ребенка, применив к нему физическую силу", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Белоцерковской окружной прокуратуры мужчине сообщено о подозрении по факту покушения на умышленное убийство 12-летнего ребенка (ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). По ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Досудебное расследование осуществляется Белоцерковским райуправлением ГУ Нацполиции в Киевской области.

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