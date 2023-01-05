На страницах газеты The New York Times вышел призыв спариваться с низкорослыми партнёрами, чтобы экономить ресурсы планеты.

Об этом идет речь в колонке под заголовком, которую для газеты New York Times подготовила писательница Мара Альтма.

В частности, Альтма уверяет, что планету спасут невысокие люди.

"Низкорослые люди не просто экономят ресурсы, но по мере того, как ресурсов становится меньше из-за растущего населения Земли и глобального потепления, они также могут лучше всего подходить для долгосрочного выживания", - говорится в материале.

Как пишет автор, низкорослые также являются прирожденными защитниками природы, что как никогда важно в этом восьмимиллиардном мире.

"Томас Самарас, изучающий рост в течение 40 лет, подсчитал, что если бы мы сохранили наши пропорции прежними, но были бы всего на 10 процентов ниже в Америке в одиночку мы бы сэкономили 87 миллионов тонн еды в год (не говоря уже о триллионах галлонов воды, квадриллионах БТЕ энергии и миллионах тонн мусора)", - пишет автор.

Мара Альтма уверена: когда вы спариваетесь с более низкими людьми, вы потенциально спасаете планету, уменьшая потребности последующих поколений. Снижение минимального размера потенциальных партнеров в вашем профиле знакомств - это шаг к более зеленой планете.

Напомним, по данным Bloomberg, затяжная война в Украине "может привести к глобальному хаосу".

Немецкое издание Der Spiegel пишет, что война в Украине приведет к "урагану голода" в мире. По данным главного исполнительного директора компании Yara - Свейна Торе Холсетера, 276 миллионов человек страдают от острой нехватки продовольствия, что более чем в два раза больше, чем до пандемии.