В Мексике силами полиции и военных был задержан главарь наркокартеля Овидио Гусман Лопес. Он приходится сыном сидящему в тюрьме легендарному наркобарону Хоакину Лопесу по прозвищу Эль Чапо ("коротышка").

Об этом сообщают мексиканские СМИ.

Операция по захвату Лопеса в городе Кульякане переросла в настоящие бои. Во время них погибли, по предварительным данным, 10 человек, еще 29 получили ранения. Среди погибших оказались сотрудник полиции и женщина-офицер национальной гвардии, а также пятеро военных и трое гражданских лиц.

По словам Роча Мойи, губернатора штата Синалоа, где произошло кровавое побоище, правоохранителям 12 раз пришлось давать отпор бандам наркоторговцев. Помимо Лопеса, были также арестованы еще несколько лиц.

Сообщается, что после задержания члены картеля устроили масштабные беспорядки: угнали 250 автомобилей, ограбили несколько магазинов, подбили два вертолета и самолет. Позднее Кульякане очистили от вооруженных группировок с помощью более чем 1000 военных.

Лопеса доставили под конвоем в Мехико, а затем отправили на вертолете в Федеральный центр социальной реабилитации №1 Альмолоя, более известный как Альтиплано.

Овидио Гусман Лопес ранее уже дважды сбегал из‑под стражи. В 2015 году он получил тюремный срок в Мексике, но сбежал по подземному тоннелю. В 2019 году он был задержан в США и приговорен там к пожизненному заключению. Однако ему удалось освободиться: когда его сторонники устроили беспорядки с захватом заложников, власти отпустили наркобарона.

А вот Эль Чапо осудили в США на пожизненное заключение. В 2021 году за информацию, которая поможет вычислить сыновей Эль Чапо, назначили вознаграждение в 5 миллионов долларов.

Ранее "Страна" сообщала, что в 2021 году в Нидерландах задержали одного из самых разыскиваемых наркобаронов в мире.