Полиция Амстердама установила личность мужчины, чье тело нашли в реке Эй почти десять лет назад, в 2013 году. Это пропавший без вести петербургский арт-дилер Александр Левин.

Об этом сообщает информационное агентство Нидерландов ANP.

Труп достали из воды 30 января 2013 года. Он был завернут в пластиковую пленку. На странный мешок обратили внимание случайные прохожие.

Дело о находке закрыли, но вновь открыли в прошлом году. Личность покойного удалось установить довольно быстро. Выяснилось, что тело принадлежит коллекционеру из Петербурга Александру Левину. Полиция пришла к выводу, что мужчину убили.

Имя погибшего долгое время не разглашали, поскольку по правилам сначала о смерти необходимо уведомить родственников. Однако выйти на них полиции не удалось – в частности, потому, что она не контактирует с российскими властями из-за войны в Украине. Теперь, раскрыв имя погибшего, правоохранительные органы надеются, что семья Левина сама выйдет с ними на связь.

Александр Левин занимался сделками в сфере искусства. В 1999 году его задержали в Нидерландах по обвинению в незаконном ввозе произведений искусства, однако позднее выпустили на свободу. В 2001 году его все же приговорили к четырем годам тюрьмы за попытку вывезти из России похищенный из Библиотеки РАН "Большой новый морской атлас" XVIII века.

Также оказалось, что коллекционер владеет сразу десятью квартирами. В одной из них полиция обнаружила тайник со старинными иконами: три из них позже передали Русскому музею, а еще 29 – на хранение РПЦ.

Полиция продолжает расследование обстоятельств его гибели.

Ранее "Страна" сообщала, что в лесу Киевской области нашли тело погибшего во время оккупации. Полиция не смогла установить личность покойника.

Также мы писали, что в России через 10 дней после гибели в реке нашли тело женщины, утонувшей на глазах у детей после прыжка в прорубь.