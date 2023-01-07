На юго-востоке Косово в рождественскую ночь группа албанцев избила 18-летнего серба. Власти Сербии заявляют, что в регионе царит "антисербская истерия".

Об инциденте сообщает сербское Управление по вопросам Косово и Метохии.

Нападение произошло в городе Клокот в Гьиланском округе, когда парень с братом возвращались с полуночной рождественской литургии.

В некоторых напавших на него парень опознал охранников местного ресторана.

Он получил ранения глаза, руки, живота и ног и обратился за медицинской помощью в учреждение здравоохранения. Также он самостоятельно пошел в ближайший полицейский участок, чтобы сообщить о преступлении.

Государственный секретарь министерства обороны Сербии Неманья Старович заявил, что данное избиение - это еще одно "преступление на почве ненависти".

Напомним, что вчера в Косово албанец открыл стрельбу из автомата по празднующим Рождество сербам.

Местные жители начали перекрывать дороги, требуя задержать подозреваемого в стрельбе.

Накануне стало известно, что уже девять стран отозвали признание самопровозглашенного Косова.