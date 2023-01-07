В Косово группа албанцев избила 18-летнего серба, который возвращался с рождественской литургии. Фото
На юго-востоке Косово в рождественскую ночь группа албанцев избила 18-летнего серба. Власти Сербии заявляют, что в регионе царит "антисербская истерия".
Об инциденте сообщает сербское Управление по вопросам Косово и Метохии.
Нападение произошло в городе Клокот в Гьиланском округе, когда парень с братом возвращались с полуночной рождественской литургии.
В некоторых напавших на него парень опознал охранников местного ресторана.
Он получил ранения глаза, руки, живота и ног и обратился за медицинской помощью в учреждение здравоохранения. Также он самостоятельно пошел в ближайший полицейский участок, чтобы сообщить о преступлении.
Государственный секретарь министерства обороны Сербии Неманья Старович заявил, что данное избиение - это еще одно "преступление на почве ненависти".
Напомним, что вчера в Косово албанец открыл стрельбу из автомата по празднующим Рождество сербам.
Местные жители начали перекрывать дороги, требуя задержать подозреваемого в стрельбе.
Накануне стало известно, что уже девять стран отозвали признание самопровозглашенного Косова.