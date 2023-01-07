Лидер группы Little Big прокатился на скейте в виде креста на Рождество. Его обвинили в кощунстве. Видео
В день православного Рождества, 7 января, солист российской группы Little Big Илья Прусикин разместил в социальных сетях видео, на котором он катается на скейте в виде креста.
Сам он при этом одет в черную футболку, напоминающую ряху католического священника.
Фото сопровождается подписью SK8 Religion ("Религия скейта").
В комментариях к этому видео поднялась волна возмущения - Прусикина обвиняют в кощунстве и в утрате чувства меры.
Напомним, начала вторжения РФ в Украину Прусикин вместе со своей группой уехал из России в США и осудил войну.
Однако украинцы в Польше выступили против гастролей российской группы Little Big.
Война в Украине продолжается уже 318-й день. "Страна" следит за новостями 7 января в своем онлайне.
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