В день православного Рождества, 7 января, солист российской группы Little Big Илья Прусикин разместил в социальных сетях видео, на котором он катается на скейте в виде креста.

Сам он при этом одет в черную футболку, напоминающую ряху католического священника.

Фото сопровождается подписью SK8 Religion ("Религия скейта").

В комментариях к этому видео поднялась волна возмущения - Прусикина обвиняют в кощунстве и в утрате чувства меры.

Напомним, начала вторжения РФ в Украину Прусикин вместе со своей группой уехал из России в США и осудил войну.

Однако украинцы в Польше выступили против гастролей российской группы Little Big.

Война в Украине продолжается уже 318-й день. "Страна" следит за новостями 7 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 317-го дня войны. В Беларусь россияне продолжают демонстративно подтягивать войска и технику. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что РФ готова нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. США выделили Украине 3-миллиардный пакет помощи, куда впервые внесли 50 боевых машин Bradley, Германия пообещала, что предоставит Украине 40 бронетранспортеров Marder и одну систему ПВО "Patriot"

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.