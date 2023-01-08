Вечером в субботу, 7 января, в российском поселке Моква, который находится под Курском, вспыхнул пожар. В результате возгорания у местных жителей пропала электроэнергия.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По данным пабликов, возгорание произошло на трансформаторной подстанции, однако его якобы локализовали.

Сообщается, что из-за пожара свет также отсутствует и в соседнем поселке 2-я Моква, а весь частный сектор остался без отопления при температуре -22 градуса.

В Telegram-каналах пишут и о том, что вечером над Курском якобы был замечен беспилотник.

Курск находится в 100 км от границы с Украиной.

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