Депутат Сейма Польши в телеэфире раздавил огурец после перепалки с ведущим из-за российских овощей. Видео
Депутат польского Сейма Яцек Бурый раздавил огурец на столе перед телеведущим в эфире польского телеканала.
Это произошло в эфире TVP Info.
Ведущий Милош Клечек заявил, что Бурый обогащается на продаже овощей из России.
Так Клечек с иронией указал на заявление Бурого о том, что в стране "недорогое топливо".
"Вы хотите, чтобы поляки заправлялись за 10 злотых. Вы можете себе это позволить, ведь вы торгуете русскими огурцами", - сказал журналист.
Депутат не растерялся, достал из кармана заранее припасенный огурец, подошел к журналисту, заявил, что журналист и сам зарабатывает большие деньги, работая на государственном канале, и раздавил на столе перед ним огурец.
Ведущий не растерялся, швырнул огурец обратно, и попросил забрать свой овощ.
Но Бурый покинул студию без огурца.
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