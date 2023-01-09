Депутат польского Сейма Яцек Бурый раздавил огурец на столе перед телеведущим в эфире польского телеканала.

Это произошло в эфире TVP Info.

Ведущий Милош Клечек заявил, что Бурый обогащается на продаже овощей из России.

Так Клечек с иронией указал на заявление Бурого о том, что в стране "недорогое топливо".

"Вы хотите, чтобы поляки заправлялись за 10 злотых. Вы можете себе это позволить, ведь вы торгуете русскими огурцами", - сказал журналист.

Депутат не растерялся, достал из кармана заранее припасенный огурец, подошел к журналисту, заявил, что журналист и сам зарабатывает большие деньги, работая на государственном канале, и раздавил на столе перед ним огурец.

Ведущий не растерялся, швырнул огурец обратно, и попросил забрать свой овощ.

Но Бурый покинул студию без огурца.

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