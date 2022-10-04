В утреннем эфире 1+1, который транслировался, в том числе, и на телеканале "Рада" в рамках телемарафона, щенок Пуговка из Ирпеня сходил в туалет на стол ведущих.

Утренний эфир был посвящен домашним питомцам, пострадавшим от войны.

Гостья студии - Софья Данилова, организатор приюта для животных, пришла на эфир с щенком по имени Пуговка.

Пуговка родом из Ирпеня. Бездомную собаку вместе с щенками, среди которых была и Пуговка, подкармливали местные жители во время войны, а когда эвакуировались, передали животных приюту. Так Пуговка стала в итоге звездой телеэфира.

Напомним, советник офиса президента Алексей Арестович на эфире "Фейгин live" был в футболке с собственным портретом в образе Люси Карамельки.

Как писала "Страна", в эфире Deutsche Welle неизвестный включил трансляцию с президентом РФ Владимиром Путиным на концерте в Москве вместо речи генсека НАТО.

Ранее "Страна" писала, как хакеры взломали "Радио Крым" и включили в эфире гимн Украины.

Тем временем война в Украине идет уже 223-й день. "Страна" следит за главными событиями 4 октября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 222-го дня войны. Вчера продолжалось наступление ВСУ на северо-востоке страны и на юге. Украинская армия вытесняет россиян с левого берега Оскола в Харьковской области. Войска РФ пытаются выстроить новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, и на нее уже наступают ВСУ. Кроме того, минобороны России вчера признало, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.

Бизнесмен Илон Макс неожиданно предложил свой "мирный план" по Украине, который предполагает признание Крыма российским и проведение нового референдума на захваченных Россией территориях.

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