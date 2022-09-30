Анонимный хакер взломал эфир на Deutsche Welle с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и вместо него поставил трансляцию выступления президента России Владимира Путина на митинге-концерте на Красной площади.

Соответствующее видео появилось в Telegram-каналах.

На кадрах можно заметить, что в эфире DW речь Йенса Столтенберга на брифинге внезапно прерывается, сменившись "синим экраном", а после этого включается трансляция из Москвы.

Напомним, "Страна" подробно рассказывала, что и зачем сказал Владимир Путин во время речи по аннексии.

Ранее мы писали, что на московском концерте в поддержку аннексии российский киноактер Иван Охлобыстин призвал старый мир бояться.

Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, что известно об иранских беспилотниках, которые стала массово применять Россия.