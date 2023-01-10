Риторика президента Украины Владимира Зеленского по Бахмуту Донецкой области отличается от его заявлений во время боев за Северодонецк и Лисичанск Луганской области.

Об этом в своем материале пишет газета New York Times.

В частности, издание напоминает, что Зеленский говорил, что не уверен, стоила ли борьба за два разрушенных города Северодонецк и Лисичанск жизней около 100 украинских военных в сутки.

В случае же с Бахмутом ситуация иная.

"В начале войны руководство Украины более двусмысленно относилось к генеральным боям с большими потерями. На этот раз никаких сомнений. Некоторые аналитики говорят, что это имеет стратегический смысл", - пишет издание.

Сейчас вокруг боев в Донецкой области сложилась "мрачная патовая ситуация, которая переняла ритмы титульного боя в супертяжелом весе, когда каждая сторона сражается лицом к лицу в одном из самых продолжительных сражений войны", в отличие от других участков фронта, где украинская армия эффективно маневрировала, избегая прямых столкновений, заставляя Россию отступать.

Аналитики издания не считают, что бои за Лисичанск и Северодонецк были бессмысленными. По их данным, они привели к истощению российской армии, и позволили впоследствии осуществить эффективные операции украинских войск в Харьковской и Херсонской областях.

Теперь главный вопрос - сыграют ли ту же роль бои в Бахмуте.

По словам аналитика Роба Ли, это "зависит от многих переменных, в том числе от того, сколько солдат Россия сможет выставить после мобилизации прошлой осенью".

При этом "стратегическая ценность Бахмута спорна, но она имеет символическое значение для обеих сторон", пишет издание.

Ранее мы показывали спутниковые снимки разрушенного Бахмута.

Также рассказывали, в декабре 2022 года президент Украины побывал в Бахмуте.