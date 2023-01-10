Сегодня вступило в силу соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений между Украиной и Турцией.

Об этом сообщает МВД.

Теперь граждане Украины, переехавшие на временное или постоянное проживание в Турцию, могут обменять украинское водительское удостоверение на турецкое без сдачи теоретических и практических экзаменов.

Как и граждане Турции, временно или постоянно проживающие в Украине и имеющие турецкий водительский вид, могут обменять ее без экзаменов в сервисном центре МВД.

Двустороннее соглашение касается водительских удостоверений всех категорий ТС.

Напомним, что в этом месяце в Украине изменили алгоритм получения водительских прав. Теперь практику вождения можно начать изучать только после сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД. А дальше – практический экзамен сначала в автошколе, а затем – в МВД.

При этом в декабре украинцам разрешили использовать только электронное водительское удостоверение. Теперь, когда человек получает водительские удостоверения, он может отказаться от пластика и использовать только цифровые документы.