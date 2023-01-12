С 12 января заплатить за хранение номерных знаков в Украине можно онлайн.

Теперь в Электронном кабинете водителя можно оплатить продление хранения номерных знаков без личного визита в сервисный центр МВД.

Об этом сообщил начальник ГСЦ МВД Николай Рудык, пишет Telegram-канал ведомства.

Ответственное хранение номерных знаков – услуга для тех, кто хочет перезакрепить свои номерные знаки после, например, продажи авто, на другое транспортное средство. Их можно оставлять на хранении для дальнейшего закрепления за новым ТС или автомобилем другого из супругов, дочери, сына, родителей.

"В настоящее время почти 40 тысяч номерных знаков находится на ответственном хранении в сервисных центрах МВД. Следовательно, услуга продления срока хранения актуальна для всех этих автовладельцев", - сказал Рудык.

Ранее мы писали, что с декабря зарегистрировать авто в Украине можно онлайн, без посещения сервисных центров.

Также "Страна" рассказывала, что украинские водители снова могут застраховать свою машину онлайн. Для этого нужно через электронный кабинет водителя выбрать предпочтительную страховую компанию и приобрести полис.