"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе над морем сбиты десять из десяти беспилотников, а в городе и акватории "все спокойно".

Об этом 16 января он написал в своем телеграм-канале.

Ранее мы писали, что в начале января в Крыму сообщили, что на подлете к аэродрому Севастополя были сбиты беспилотники.

Война в Украине продолжается уже 327-й день. Мы следим за новостями 16 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 326-го дня войны. После массированного удара РФ были снижены лимиты потребления электроэнергии для всех областей. Продолжились отключения света. Самые тяжелые последствия - в Днепре, где продолжают разбирать завалы дома и находить людей. Городской голова Днепра Филатов сказал, что погибших будут десятки и это уже понятно и без отчетов.

На фронте наиболее горячим участком фронта остается Бахмутское направление, а самые горячие точки - Соледар, Клещеевка, Спорное, Бахмутовка и сам Бахмут.

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Олеся Медведева рассказывает о последних событиях в Украине в своем блоге.