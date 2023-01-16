В США купленный за несколько долларов на одной из заправочных станций в штате Мэн лотерейный билет оказался счастливым и принес его обладателю 1,348 миллиарда долларов. Это второй по величине выигрыш в истории проведения лотереи Mega Millions на территории США.

Об этом пишет The New York Times.

Имя и адрес проживания победителя сохраняют в тайне. Кроме того, он пока о себе не заявлял.

Известно, что счастливчик угадал все шесть выигрышных цифр, которые были определены, как это ни странно, в пятницу, 13 января. Организаторы сообщили, что удачу принесли белые шары 30, 43, 45, 46 и 61 плюс золотой мегабол под номером 14. При этом специалисты оценивали шансы на победу в лотерее как один к 302,6 миллиона.

Вместе с тем в прессе пишут, что победитель получит не всю сумму, если решит забрать причитающиеся ему по закону деньги наличными единовременно. В этом случае он сможет претендовать только на 723,5 миллиона долларов. Остальное пойдет на оплату налогов.

Есть и другой вариант - получать выигрыш частями в течение десятилетий. Тогда за своими деньгами придется ходить не менее 30 лет.

Рекордным в истории выигрышем остается джек-пот 2018 года, составивший 1,537 млрд долларов.

Ранее мы рассказывали, что жительница Сиднея выиграла миллион австралийских долларов (740 тысяч долларов США) в лотерее для вакцинированных.

Также "Страна" писала, что в 2021 году онлайн-игрок смог выиграть самый большой в истории украинской государственной тиражной лотереи джекпот в размере 33 млн 32 тысяч 20 грн.